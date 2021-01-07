Кэтрин Зета-Джонс сыграет во втором сезоне «Блудного сына» с Майклом Шином

Официальный твиттер-аккаунт сериала «Блудный сын» сообщил о любопытном пополнении актёрского состава — роль во втором сезоне психологического триллера, стартующем на канале FOX 12 января, получила Кэтрин Зета-Джонс. Её персонаж появится во второй половине сезона.

Страдающий неврозами психолог-криминалист Малкольм Брайт (Том Пэйн) блестяще разбирается в образе мыслей маньяков, потому что его отец — знаменитый серийный убийца Мартин Уитли (Майкл Шин). Малкольм помогает полиции раскрывать преступления и время от времени вынужден общаться с ненавистным родителем, который не устаёт напоминать сыну, что между ними очень много общего.

Зета-Джонс сыграет доктора Вивиан Кэпшоу из психиатрической клиники, где содержится доктор Уитли. Доказав свою полезность в работе с другими пациентами, Уитли предстаёт перед доктором Кэпшоу в совсем ином свете, и такая метаморфоза сулит опасность всем вокруг.

Шоураннерами и сценаристами сериала выступают Крис Федак («Чак») и Сэм Склавер («Шоу Бланта»). Исполнительными продюсерами числятся Грег Берланти и Сара Шахтер.