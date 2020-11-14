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Первоисточник: bleedingcool.com Прямая ссылка на новость:
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Майкл Шин возвращается к роли папочки-маньяка во втором сезоне «Блудного сына» (промо)

Телеканал FOX выпустил свежий промо-ролик второго сезона «Блудного сына», сообщающий, что многосерийный психологический триллер о серийном убийце в исполнении Майкла Шина и его сыне, которого играет Том Пэйн, вернётся к зрителям 12 января.

Страдающий неврозами психолог-криминалист Малкольм Брайт (Пэйн) блестяще разбирается в образе мыслей маньяков, потому что его отец — знаменитый серийный убийца Хирург (Шин). Малкольм, всячески отрицая сходство с родителем, помогает полиции раскрывать преступления и временами вынужден общаться с ненавистным папенькой, который не устаёт напоминать чыну, что между ними очень много общего.

Шоураннерами и сценаристами сериала по-прежнему числятся Крис Федак («Чак») и Сэм Склавер («Шоу Бланта»).

И свежий постер:

Постеры сериала «Блудный сын»
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