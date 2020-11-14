Бойтесь! The CW переосмыслит Джейн Остин на современный лад

Богатый жизненный опыт подсказывает не доверять телеканалу The CW и его амбициозным планам, а на этот раз они действительно такие. Новый проект «Современная Остин» — сериал-антология по творчеству знаме Джейн Остин, призван актуализировать творчество писательницы, адаптировав его под современные реалии. Обещают, ни много ни мало, калейдоскопический взгляд на любовь и семью в наши времена неравенства и разобщённости.

Всего планируется шесть (!) сезонов — каждый по отдельному роману. Первый на очереди, разумеется, «Гордость и предубеждение». Пока известно лишь то, что действие развернётся в Сан-Франциско наших дней. Создателем, сценаристом и исполнительным продюсером выступит Элеанор Бёрджесс («Перри Мейсон»).

Последняя экранизация «Гордости и предубеждения» — фильм 2005 года с Кирой Найтли, Рупертом Френдом и Мэттью Макфэдиеном, однако эталоном заслуженно считается сериал 1995 года с Колином Фёртом и Дженнифер Эль. От The CW, разумеется, стоит ждать чего-то куда более вольного.