 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
Темнокожая актриса Карли Хьюз ушла из ситкома «Американская домохозяйка» из-за «токсичной обстановки» Первые кадры голливудского экшена Ильи Найшуллера с Бобом Оденкёрком и Алексеем Серебряковым Экшен-комедия на миллиард: Крис Пратт и Джеки Ву сыграют двух хреновых телохранителей Эмбер Хёрд подтвердила своё участие в «Аквамене 2»: «Проплаченные слухи не влияют на кастинговые решения» Лазер-шоу «Три дебила». Выпуск 436: «Новые мутанты», «Кольская сверхглубокая» и Дзюба
СЕРИАЛЫ
58
 
Первоисточник: variety.com Прямая ссылка на новость:
$Спасибо автору
 

Бойтесь! The CW переосмыслит Джейн Остин на современный лад

Богатый жизненный опыт подсказывает не доверять телеканалу The CW и его амбициозным планам, а на этот раз они действительно такие. Новый проект «Современная Остин» — сериал-антология по творчеству знаме Джейн Остин, призван актуализировать творчество писательницы, адаптировав его под современные реалии. Обещают, ни много ни мало, калейдоскопический взгляд на любовь и семью в наши времена неравенства и разобщённости.

Всего планируется шесть (!) сезонов — каждый по отдельному роману. Первый на очереди, разумеется, «Гордость и предубеждение». Пока известно лишь то, что действие развернётся в Сан-Франциско наших дней. Создателем, сценаристом и исполнительным продюсером выступит Элеанор Бёрджесс («Перри Мейсон»).

Последняя экранизация «Гордости и предубеждения» — фильм 2005 года с Кирой Найтли, Рупертом Френдом и Мэттью Макфэдиеном, однако эталоном заслуженно считается сериал 1995 года с Колином Фёртом и Дженнифер Эль. От The CW, разумеется, стоит ждать чего-то куда более вольного.

+ Обсудить
Темы
 
Гордость и предубеждение
Комментарии
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Похожие материалы

 
«Отверженные» — трейлер
 
Канал BBC экранизирует «Отверженных» Виктора Гюго
 
Доминик Уэст, Дэвид Ойелоуо и Лили Коллинз записались в мини-сериал «Отверженные»

Тоже интересно

 
Кино «Годзилла 2» — новый трейлер с титаническими разрушениями
 
Кино Владимир Мединский уходит с поста министра культуры с прощальным подарком для Marvel
 
Кино «Бонд 25» раскрыл объятия движению #MeToo и покончил с «девушками Бонда»
 
Кино Зак Снайдер скорее уничтожит «Лигу справедливости», чем использует хоть одну сцену Джосса Уидона
 
Кино «Мстители: Война бесконечности» — постер
 
Кривляющийся Сэмюэль Ваймс в тизере и отрывках «Стражи» по романам Терри Пратчетта
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Кино, сериалы, аниме, игры — важное

Подкасты и стримы

Сегодня

17:00Тестируем Xbox Series X
 
LIVEКГ играет: VenusBlood Frontier, часть 9
 

Выйдут в ноябре

15 Вс18:00Ноль кадров в секунду (трансляция для спонсоров)
16 Пн20:00Лазер-шоу «Три дебила» (трансляция)
17 Вт20:00ЕВА (трансляция)

Новые выпуски подкастов

 
7Лазер-шоу «Три дебила» – 436: «Новые мутанты», «Кольская сверхглубокая» и Дзюба
 
3Ноль кадров в секунду – 342: Destiny. Сага. Наследие
 
6ЕВА – 398: Мой внутренний демон танцует
 
19Телеовощи – 365: Настоящий андеграунд
 
18Лазер-шоу «Три дебила» – 435: «Ведьмы» и вся правда о расизме
Ещё

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме

Новые комментарии

ICQ ВКонтакте.Кино YouTube Инстаграм ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2020 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru