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Первоисточник: www.hollywoodreporter.com Прямая ссылка на новость:
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«Космические войска» получили второй сезон, но были вынуждены переехать в Канаду

Полгода прошло с момента премьеры на Netflix комедии «Космические войска» от коллег по «Офису» Стива Карелла и Грега Дэниелса, которая была призвана если не заменить культовый ситком, то как минимум выйти с ним на сопоставимый уровень. Но завышенные ожидания сыграли злую шутку: критики сериал разгромили, а стриминг-гигант мучительно долго хранил молчание о его дальнейшей судьбе. И вот лёд тронулся — «Космические войска» официально получили второй шанс.

Впрочем, не обошлось без изменений. Во-первых, крайне дорогой проект (один только Карелл получает больше $ 1 млн за эпизод) было решено удешевить — съёмки сериала перекочевали из Лос-Анджелеса в Ванкувер. Во-вторых, произошло усиление по творческой части: Норм Хискок («Парки и зоны отдыха», «Бруклин 9-9»), неоднократно работавший с Дэниелсом, станет вторым шоураннером, а Джимми О. Ян теперь будет трудиться по обе стороны камеры — он пополнил команду сценаристов.

Источники сообщают, что Netflix надеется всё же заиметь свой «Офис», который ему так нужен: оригинальный в следующем году перебирается на стриминговый сервис Peacock. Тот, к слову, тоже выстрелил не сразу, так что «Космические войска» вторую попытку заслужили.

В сериале также блистают Джон Малкович, Бен Шварц, Диана Сильверс, Тоуни Ньюсом, Лиза Кудроу, Алекс Спэрроу и Ноа Эммерих. Съёмки второго сезона начнутся в следующем году — борьба за Луну не окончена!

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Космические войска
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