Создатель «Космических войск» со Стивом Кареллом и Алексеем Воробьёвым уже пишет второй сезон

Хоть производственная сатира Netflix «Космические войска» и получила весьма сдержанные отзывы зрителей, мало кто сомневается, что второму сезону быть. Просто потому что такие люди, как Стив Карелл, Джон Малкович, Лиза Кудроу, Бен Шварц, Джейн Линч, Ноа Эммерих и Алексей Воробьёв, прямо скажем, редко собираются вместе за пределами проекта. Если это не аргумент, то у создателя сериала Грега Дэниелса за плечами есть «Офис» и «Парки и зоны отдыха» для убедительности.

Но пока стриминг-гигант выдерживает драматическую паузу, Дэниелс, как выяснилось, уже работает над продолжением и не скрывает этого:

Мы определённо надеемся на ещё несколько сезонов и уже начали собирать сценаристов, чтобы обсудить идеи продолжения. Хоть мы пока и не получили официального продления, нам точно есть куда двигаться дальше.

Надо полагать, столь опытный шоураннер располагает кое-какими инсайдами.

По сюжету генерал ВВС Марк Р. Нёрд (Карелл) внезапно для себя самого становится командующим космическими силами США, о существовании которых до того момента и не подозревал. Задача ответственная — космос сам себя не завоюет, злобные китайцы не дремлют, а Трампу президенту очень нужно внеземное превосходство.

В комедии также снялись Диана Сильверс, Джимми О. Ян, Тоуни Ньюсом и Дон Лейк. У восходящей звезды Алекса Спэрроу, надо заметить, роль со словами, что само по себе достижение похлеще высадки на Луну.