Создатели «Ривердэйла» перепишут сценарий в пользу темнокожих персонажей и лично Ванессы Морган

Телеканал The CW не для того наводнял свою телевселенную темнокожими, лесбиянками и темнокожими лесбиянками, чтобы однажды все его усилия во славу инклюзивности перечеркнул один-единственный твит. Поэтому когда актриса «Ривердэйла» Ванесса Морган пожаловалась на наплевательское отношение создателей сериала к его к цветным персонажам, те быстро подняли ручки и всё всём сознались.

Шоураннер подростковой фэнтези-драмы Роберто Агирре-Сакаса пообещал исправить столь вопиющую несправедливость и толсто намекнул, что уже трудится над новым вариантом сценария в поте лица. Ну а чтобы хоть как-то загладить свою вину, всем сценаристам пришлось скинуться на благо #BlackLivesMatter.

Мы слышим и любим Ванессу, и она права. Мы обещаем вам то же, что и ей — с большим уважением обращаться с ней и персонажем, которого она играет. Как и с остальными темнокожими актёрами и персонажами. Изменения уже происходят и этот процесс продолжится. «Ривердэйл» становится частью движения. Все наши сценаристы сделали пожертвование для #BlackLivesMatter, но мы знаем, где должны работать — и это сценарная комната.

Вот так легко и просто в наше время можно обеспечить себя работой. А если поднажать на #BlackLivesMatter ещё немного, то и до собственного спин-оффа недалеко.