Звезда «Ривердэйла» недовольна тем, как сериал обращается с чёрными

Ванессе Морган, звезде фантастического говна подросткового сериала The CW «Ривердэйл», надоело молчать. Оказывается, известный своей толерантностью и нездоровой любовью к сексуальным меньшинствам телеканал всего лишь создаёт видимость инклюзивности, по-чёрному используя для этого актёров-афроамериканцев. На деле же они лишь играют роль фона для ключевых белых героев — и это, разумеется, проблема вообще всего бизнеса:

Я не хочу больше молчать. Я устала от того, как чернокожие изображаются в медиа. Устала от того, что нас изображают убийцами, опасными, злыми, страшными людьми. Или же сайдкиками, бесформенными побочными персонажами для наших белых лидеров. Нас используют для рекламы разнообразия, а не для самого шоу.

Моя роль в «Ривердэйле» никак не зависит от моих коллег/друзей по съёмочной площадке — не они писали сценарий. Так что, не надо нападать на них — не они принимают решение, и я знаю, что они всегда меня прикроют.

Ванесса Морган, больше, чем просто смазливое темнокожее личико