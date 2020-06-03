Джейсон Стэйтем чуть не сыграл Томаса Шелби в «Острых козырьках»

Заслуженный успех многосерийной криминальной драме Стивена Найта «Острые козырьки» не в последнюю очередь обеспечила блестящая игра исполнителя главной роли Киллиана Мёрфи. Но как недавно выяснилось, он был буквально в шаге от того, чтобы никогда не сыграть главу знаменитого преступного клана Шелби из Бирмингема. Оказывается, роль почти отошла Джейсону Стэйтему, но всё изменило лаконичное текстовое сообщение, полученное создателем сериала от почти упустившего роль Мёрфи.

О том, как всё произошло, Найт рассказал журналу Esquire.

Чтобы поговорить о роли, я встретился с обоими (Киллианом Мёрфи и Джейсоном Стэйтемом — прим.) в Лос-Анджелесе и решил в пользу Джейсона благодаря эффекту физического присутствия. Потому что Джейсон — это Джейсон. Когда общаешься с Киллианом, само собой, не видишь в нём Томми, и мне хватило глупости не додуматься до этого. После встречи [Киллиан] отправил мне сообщение: «Помни, я актёр». И в этом-то весь смысл, потому что он умеет перевоплощаться. В жизни он совершенно другой человек. Стивен Найт, чуть не проморгал

В итоге мудрое напоминание Мёрфи сыграло решающую роль, и шоураннер изменил свой вердикт. Само собой, теперь мало кто может представить себе в образе Томми Шелби кого-либо другого, даже отлично знакомого с жанром Стэйтема.

Ожидающий запуска в производство шестого сезона, сериал BBC продолжает пользоваться успехом у зрителей.