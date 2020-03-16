Съёмки 6 сезона «Острых козырьков» отложены из-за COVID-19

Ничто не остановит семейство Шелби на их пути к намеченным целям, кроме, разве что, коронавируса. В общем-то, именно это и произошло. Активно готовившийся к началу съёмок 6 сезон «Острых козырьков» с Киллианом Мёрфи в главной роли пал жертвой эпидемии. Производство криминальной драмы канала BBC One, над которой трудятся студии Caryn Mandabach Productions и Tiger Aspect Productions, по решению продюсеров откладывается из-за риска заражения.

О возможных сроках перерыва уполномоченные лица сообщать не стали. За ситуацией пообещали пристально следить, выполнять все рекомендации властей и принимать дальнейшие решения по возобновлению производства исходя из текущей обстановки.

Создатель и бессменный сценарист многосерийного гангстерского хита Стивен Найт прошлой осенью сообщил, что сценарий продолжения почти готов, а непосредственно съёмочный процесс должен был стартовать со дня на день. О дате выхода 6 сезона «Острых козырьков» пока ничего неизвестно.