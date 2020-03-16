«Хеллстром» от Marvel успел завершить съёмки 1 сезона

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

На фоне повальной приостановки производства фильмов и сериалов есть и те, кому посчастливилось расквитаться со всеми делами до того, как пришлось применять вынужденные меры. Как оказалось, коронавирус не успел навредить 1 сезону сериала Marvel «Хеллстром».

Если верить истории и фото в инстаграме актёра Алена Юя, съёмки проекта от потокового сервиса Hulu завершились буквально позавчера.

Сериал Пола Збышевски («Агенты Щ.И.Т.») поведает о Дэймоне Хеллстроме (Том Остин) и его младшей сестре Ане Хеллстром (Сидни Леммон) — детях таинственного серийного убийцы. Несмотря на сложные взаимоотношения, близкие родственники вместе воюют с различными злодеями, при этом каждый использует уникальные подход к делу и набор сверхспособностей.

Дата выхода «Хеллстрома» пока не сообщается, но известно, что Hulu планирует показать 1 сезон уже в этом году.