Хроники COVID-19: 2 сезон «Ведьмака» прекратил съёмки

Пусть ведьмаки и славятся своей устойчивостью ко всем болячкам, зато все остальные — нет, поэтому съёмочную команду 2 сезона «Ведьмака» и отправили на отдых. Проект пробыл в производстве чуть дольше остальных сериалов, съёмки которых Netflix распорядился приостановить из-за эпидемии коронавируса на пару дней раньше.

До нынешнего дня продолжение многосерийного тёмного фэнтези снимали в Великобритании, но из-за нарастающей по всему миру паники и активно закрытия всего, что только можно закрыть, 2 сезону «Ведьмака» под руководством шоураннера Лорен Шмидт Хиссрич тоже пришлось приостановить съёмки.

Перерыв продлится как минимум две недели. Стартовавший в феврале съёмочный процесс должен был завершится в августе, и пока неясно, как сильно повлияет вынужденный простой на сроки завершения съёмок. Возможно, если хиатус основательно затянется, выход продолжения, и без того не скорый, отложат на более поздний срок.