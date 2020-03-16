«Локи», «Сокол и Зимний Солдат» и «ВандаВижн» — все сериалы Marvel Studios прервали съёмки из-за коронавируса

Marvel Studios не могла не последовать примеру остальных студий и приостановила съёмки всех своих сериалов. Производственный хиатус настиг три супергеройских проекта для потокового сервиса Disney+: «Сокола и Зимнего солдата», «Локи» и «ВандаВижн». Те сериалы, которые находились на предпроизводственой стадии, остаются в работе, потому как над ними есть возможность работать удалённо.

К слову, сериал «ВандаВижн» повезло чуть больше остальных — буквально несколько дней назад один из участников творческой команды объявил о завершении основного этапа съёмок. Оставались кое-какие мелочи и досъёмки в павильонах, но и их всё-таки пришлось отложить. Команду «Сокола и Зимнего солдата» недавно вывезли из Праги, куда они, вероятно, вернутся, как только кризис минует. Ну а больше всех не повезло «Локи» — в активное производство сериал ушёл совсем недавно и снимался до недавнего времени в Атланте.

Никто из официальных представителей Marvel пока не готов сообщить, повлияет ли производственная пауза на даты выхода проектов. Премьера «Сокола и Зимнего солдата» пока что запланирована на август, «ВандаВижна» — на декабрь, а «Локи» планировали презентовать следующей весной.