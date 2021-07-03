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Первоисточник: screenrant.com Прямая ссылка на новость:

Глава Marvel нахваливает Четвёртую фазу MCU

Взяться за производство собственных многосерийных проектов, вплетённых в общую экранную вселенную MCU, оказалось безусловно правильным решением. По крайней мере, такого мнения придерживается глава Marvel Studios, невероятно довольный тем, как себя показывают все успевшие выйти в свет проекты Четвёртой фазы.

Об этом Кевин Файги рассказал в беседе с порталом ET Online, раздавая интервью накануне премьеры «Чёрной вдовы» — первого полнометражного фильма новой фазы, успевшего обзавестись так называемым сертификатом свежести Rotten Tomatoes и восторженными отзывами критиков.

Надеюсь, что «ВандаВижн», «Сокол и Зимний солдат», «Локи» и предстоящая «Чёрная вдова» позволили зрителям увидеть, насколько уникальны и разнообразны могут быть отдельные уголки вселенной Marvel. Платформа Disney+ подарила нам возможность рассказывать более глубокие, продвигающие сюжет истории, которые окажут влияние на остальные фильмы и сериалы MCU.

Как известно, дальнейшие проекты Marvel вроде «Шан-Чи», «Мисс Марвел» и «Вечных» будут ещё дальше и глубже закапываться в ту самую уникальность.

Теги
MarvelКевин Файги
Комментарии (4)

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