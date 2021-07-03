Дженсен Эклс докладывает о трудостях на съёмках третьего сезона «Пацанов» (фото)

Важный участник актёрского состава третьего сезона «Пацанов» Дженсен Эклс информирует подписчиков своего инстаграма, что он немножечко задолбался. Исполнитель партии супергероя Солдатика в шуточной манере даёт понять, что ночные съёмки порой даются особенно сложно. И всё-таки какой-никакой прогресс — от бороды дровосека его персонаж уже избавился.

Впрочем, о дополнительных сложностях не так давно упоминал и шоураннер сериала Эрик Крипке. Из-за основательно ужесточённых правил соблюдения безопасности съёмочный процесс третьего сезона сильно затягивается. Но таковы уж производственные реалии в переживающем эпидемию мире.

Продолжение антигеройской сатиры, которое окунёт зрителей в масштабный миф, называемый «США», выйдет в обозримом будущем, но даже примерной даты у третьего сезона проекта Amazon пока нет.