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Создатель «Пацанов» пообещал в третьем сезоне углубиться в мифы о США

До завершения съёмок третьего сезона «Пацанов» ещё далеко. Шоураннер Эрик Крипке и его команда трудятся не покладая рук, однако связанные с антиковидными мирами жёсткие правила безопасности не позволяют ускориться, зато появляется какое-никакое время на общение с прессой.

В свежем интервью порталу Deadline рулевой проекта к примеру, рассказал, как третий сезон антигеройской сатиры благодаря появлению в сюжете первого супергероя Vought углубиться в масштабный миф под названием «США».

Мы определённо политический и сатирический сериал. Мы очень заинтересованы в исследовании современной истории корпорации Vought и в истории Соединённых Штатов. Нас крайне заинтересовали мифы, которые мы сами себе рассказываем, дабы утвердиться в собственной праведности, поэтому мы исследуем Америку как миф.

Крипке напомнил, что в комиксе-первоисточнике большую роль играют флэшбеки с полей двух войн — Второй мировой и Вьетнамской. Внедрить этот элемент в сюжет поможет новый персонаж.

У нас есть Солдатик, которого играет Дженсен Эклс, и он был супергероем со времён Второй мировой, он первый супергерой Vought. Через него и его историю нам удаётся осветить множество событий из жизни страны.

 
Эрик Крипке, готов развенчивать мифы

В общем, супергерой из прошлого мчится к нам с карманами, полными флэшбеков, обнажающих опасные мифы, которыми отгородилось от реальности современное американское общество. Понадеемся, что экскурсы в прошлое уравновесит обилие событий в настоящем.

Теги
ПацаныAmazon
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