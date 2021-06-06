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Первоисточник: twitter.com Прямая ссылка на новость:

Дженсен Эклс похвастался щитом Солдатика из третьего сезона «Пацанов» (фото)

Исполнитель партии Солдатика в третьем сезоне «Пацанов» расщедрился на свежее фото — в своём твиттере Дженсен Эклс позволил подписчикам полюбоваться на важный элемент экипировки первого супергероя Америки — патриотично оформленный щит, с которым его персонаж наверняка пережил немало захватывающих приключений.

Промо-арт сериала «Пацаны»

Эклс соответствующим образом прокомментировал снимок, заявив, что каждая вмятина, царапина и отметина на его щите скрывает за собой отдельную историю, и финал у этих историй одинаков — все они завершились победой Солдатика. Что-то подсказывает, что актёр не до конца с нами откровенен.

Теги
Пацаны
 
insomnis
Лучший комментарий
+27

Не ну блин, я понимаю что ирония и все такое, но это уже откровенный плагиат с Кэпа...

Это откровенная сатира на Кэпа, так и задумано.
Комментарии (7)

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