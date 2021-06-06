Дженсен Эклс похвастался щитом Солдатика из третьего сезона «Пацанов» (фото)

Исполнитель партии Солдатика в третьем сезоне «Пацанов» расщедрился на свежее фото — в своём твиттере Дженсен Эклс позволил подписчикам полюбоваться на важный элемент экипировки первого супергероя Америки — патриотично оформленный щит, с которым его персонаж наверняка пережил немало захватывающих приключений.

Эклс соответствующим образом прокомментировал снимок, заявив, что каждая вмятина, царапина и отметина на его щите скрывает за собой отдельную историю, и финал у этих историй одинаков — все они завершились победой Солдатика. Что-то подсказывает, что актёр не до конца с нами откровенен.