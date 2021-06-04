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Первоисточник: www.instagram.com Прямая ссылка на новость:

Дженсен Эклс доказывает, что готов к роли Солдатика в «Пацанах» (видео)

Не одному же Дуэйну Джонсону постить видео из спортзала, особенно когда есть что показать. Бородатый Дженсен Эклс, играющий в третьем сезоне «Пацанов» супергероя Солдатика, демонстрирует свою впечатляющую физическую подготовку на свежем видео, которое опубликовал в своём инстаграме, поплакавшись, что, кажется, слишком стар для этого супергеройского дерьма.

Съёмки продолжения антигеройской сатиры под неусыпным оком шоураннера Эрика Крипке полным ходом идут в Канаде. Третий сезон обещает много интересного, в том числе знакомство зрителей с первым супергеройским отрядом «Расплата», который некогда и возглавлял Солдатик.

Теги
ВидеоПацаны
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