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Марк Руффало засветился на съёмках «Женщины-Халка» от Marvel Studios

Появились первые фотографии со съёмочной площадки многосерийной юридической комедии «Женщина-Халк» от Marvel Studios. Главная героиня в исполнении Татьяны Маслани в кадр пока не попала. Зато попал её экранный родственник Марк Руффало, как видим, отыгрывающий Брюса Беннера в его могучей форме. Снимками в своих соцсетях поделилась актриса сериала Анаис Элмонт.

Промо-арт сериала «Женщина-Халк» Промо-арт сериала «Женщина-Халк» Промо-арт сериала «Женщина-Халк»

Сериал расскажет о нью-йоркском юристе Дженнифер Уолтерс (Маслани), кузине Брюса Беннера (Руффало). Женщина-Халк — зелёная великанша с целым набором сверхспособностей — временами крушит всё вокруг, но превращаясь, умудряется сохранять ясность ума и собственную личность. А ещё в привычках у главной героини ломать четвёртую стену.

В сериале также снимаются Тим Рот, Джинджер Гонзага и Рене Элиз Голдсберри. Сценарий написала Джессика Гао («Рик и Морти»), а режиссируют Ану Валия («С любовью, Виктор») и Кэт Койро («В Филадельфии всегда солнечно»), которая также выступает исполнительным продюсером проекта. Премьера состоится в следующем году на Disney+.

Теги
Женщина-Халк
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