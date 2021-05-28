Оскар Айзек тизерит свои многочисленные личности в «Лунном Рыцаре»

Спустя семь месяцев после первых новостей Marvel Studios созрела-таки до того, чтобы официально признать: да, Оскар Айзек действительно исполнит центральную партию в многосерийном экшене «Лунный Рыцарь». Социальные сети Marvel и продюсерской студии Айзека Mad Gene Media опубликовали фото исполнителя главной роли с примечательным комментарием, мол, мы — Лунный Рыцарь. Как известно, у супергероя было несколько альтер-эго.

Многосерийная экранизация марвеловского комикса поведает о Марке Спекторе (Айзек) — наёмнике с расстройством множественной личности. Он и таксист Джейк Локли, и миллионер Стивен Грант, и тот самый Лунный Рыцарь. Своё главное альтер эго герой обрёл, когда его спас от смерти египетский бог Луны Хонсу, взамен получив возможность использовать Спектора в качестве телесного сосуда для своего земного воплощения.

В кастинг-лист успели записаться Итан Хоук и Мэй Каламави. Первый сезон режиссируют постановщики «Паранормального» Джастин Бенсон и Аарон Мурхед, а также Мохамед Диаб, выступающий шоураннером проекта. Сценарий написал Джереми Слэйтер («Академия Амбрелла»). Премьера запланирована на следующий год.