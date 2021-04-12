Оскар Айзек уничтожает врагов на свежем видео тренировки для «Лунного Рыцаря» Marvel Studios

Исполнитель титульной партии Оскар Айзек и подписавшийся на роль злодея Итан Хоук прибыли в Будапешт на съёмки «Лунного рыцаря», о чём уже раструбили в соцсетях — на прогуливающихся по городу актёров наткнулся их местный поклонник и запостил фото у себя в инстаграме.

Меж тем продюсерская студия Айзека Mad Gene Media опубликовала свежее видео физподготовки актёра к роли, где он лихо расправляется с воображаемыми противниками.



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Фантастический боевик Marvel Studios посвящён Марку Спектору (Айзек) — наёмнику с расстройством множественной личности. Своё основное альтер эго герой обрёл, когда от верной смерти его спас египетский бог Луны Хонсу. Взамен Спектор согласился служить телесным сосудом для земного воплощения божества.

Первый сезон снимут постановщики «Паранормального» Джастин Бенсон и Аарон Мурхед, а также шоураннер проекта Мохамед Диаб. Сценарий написал Джереми Слэйтер («Академия Амбрелла»). Премьера запланирована на следующий год.