Монстры игровой индустрии возвращаются к работе в трейлере второго сезона комедии «Мифический квест»

Подозрительно приподнятая атмосфера в офисе студии-разработчика сверхпопулярной MMORPG не сулит ничего хорошего. Потоковый сервис Apple TV+ выпустил трейлер второго сезона комедии «Мифический квест». Первые серии продолжения выйдут 7 мая.

Карантин позади, и самое время с новыми силами возвращаться к работе. Теперь уже равноправные креативные директора Иэн (Роб Макэлхенни) и Поппи (Шарлотта Никдао) полны энтузиазма и новых идей, что совсем не вдохновляет остальную команду.

В сериале от создателей культового ситкома «В Филадельфии всегда солнечно» Макэлхенни и Чарли Дэя также снимаются Дэнни Пуди, Ф. Мюррей Абрахам, Имани Хаким, Дэвид Хорнсби и Эшли Бёрч. Макэлхенни и Дэй отвечают за сценарий и выступают исполнительными продюсерами проекта. Производственный процесс контролируют 3 Arts Entertainment и Ubisoft.