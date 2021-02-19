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Иэн и Поппи готовят новый эпичный проект в тизере второго сезона комедии «Мифический квест: Пир ворона»

Стриминговый сервис Apple TV+ опубликовал тизер второго сезона «игровой» комедии «Мифический квест: Пир ворона», который обещает новое начало со старым подходом. Иэн (Роб Макэлхенни) и Поппи (Шарлотта Никдао) теперь равноправные партнёры, но не похоже, чтобы это побуждало Иэна особенно стараться. Сериал возвращается с новыми эпизодами 7 мая.

Сериал от создателей культового ситкома «В Филадельфии всегда солнечно» Макэлхенни и Чарли Дэя рассказывает о сумасшедших буднях работников студии-разработчика видеоигр. Комедия в красках расписывает непростые взаимоотношения сотрудников — творческих личностей с амбициями и собственными взглядами на процесс создания видеоигр.

В сериале также снимаются Дэнни Пуди, Ф. Мюррей Абрахам, Имани Хаким, Дэвид Хорнсби и Эшли Бёрч. Макэлхенни и Дэй пишут сценарий и числятся исполнительными продюсерами. Производство курируют 3 Arts Entertainment и Ubisoft.

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Видео Мифический квест: Пир ворона
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Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
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