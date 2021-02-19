Кинжал из Шадар Логота в свежем промо эпического фэнтези «Колесо Времени»

Официальный твиттер многосерийного фэнтези-эпика «Колесо времени» продолжает радовать поклонников свежими промо-роликами. Очередное видео посвящено важному зловещему артефакту — инкрустированному рубином кинжалу, добытому Мэтримом Коутоном (Барни Харрис) на руинах Шадар Логота.

Экранизация знаменитого книжного цикла Роберта Джордана, как и остальные проекты, столкнулась с трудностями и перерывами в производстве из-за коронавируса, но съёмочный процесс продолжается, и создатели обещают, что ожидание поклонников саги обязательно окупится. О дате выхода первого сезона, к слову, так до сих пор ничего и не сообщают.

Проект потокового сервиса Amazon возглавляет шоураннер и главный сценарист Рейф Джадкинс («Агенты Щ.И.Т.»). В основной актёрский состав также входят Розамунд Пайк, Мадлен Мэдден, Маркус Рутерфорд, Йоша Страдовски, Майкл Макэлхаттон, Дэрил Маккормак, Софи Оконедо и другие.