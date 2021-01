Фэнтези-мир «Колеса времени» на концепт-артах экранизации от Amazon

Официальный твиттер сериала «Колесо времени» порадовал поклонников знаменитой фэнтези-саги Роберта Джордана свежими материалами, опубликовав тизер, приуроченный к 31 годовщине публикации первого романа книжного цикла под названием «Око мира». Книга увидела свет 15 января 1990 года.

В промо-ролике шоураннер и главный сценарист многосерийной адаптации Рейф Джадкинс рассказывает, что особенность саги состоит в раскрытии тем баланса сил и гендера, а также демонстрации духовного пути персонажей. В дополнение к его словам короткая фичуретка делится концепт-артами сериала.

The Eye of the World was not the beginning.



There are neither beginnings nor endings to the turning of The Wheel of Time.



But January 15, 1990 was a beginning. pic.twitter.com/BNgKu28l6V