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Фэнтези-мир «Колеса времени» на концепт-артах экранизации от Amazon

Официальный твиттер сериала «Колесо времени» порадовал поклонников знаменитой фэнтези-саги Роберта Джордана свежими материалами, опубликовав тизер, приуроченный к 31 годовщине публикации первого романа книжного цикла под названием «Око мира». Книга увидела свет 15 января 1990 года.

В промо-ролике шоураннер и главный сценарист многосерийной адаптации Рейф Джадкинс рассказывает, что особенность саги состоит в раскрытии тем баланса сил и гендера, а также демонстрации духовного пути персонажей. В дополнение к его словам короткая фичуретка делится концепт-артами сериала.

В проекте видеосервиса Amazon снимаются Розамунд Пайк, Мадлен Мэдден, Барни Харрис, Маркус Рутерфорд, Йоша Страдовски, Майкл Макэлхаттон, Дэрил Маккормак, Софи Оконедо и другие. Съёмки первого сезона ещё идут, и премьерной даты у сериала пока нет.

Промо-арт сериала «Колесо времени» Промо-арт сериала «Колесо времени» Промо-арт сериала «Колесо времени» Промо-арт сериала «Колесо времени» Промо-арт сериала «Колесо времени»
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Галерея Колесо времени
 5 декабря 2020 годаСвежий тизер «Колеса времени» показывает, как создавали меч Ранда ал'Тора 31 октября 2020 годаПервый тизер «Колеса времени» позволил услышать героев сериала 19 августа 2020 годаСофи Оконедо и Каэ Александр записались в экранизацию фэнтези «Колесо времени»
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