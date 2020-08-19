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Софи Оконедо и Каэ Александер записались в экранизацию фэнтези «Колесо времени»

В актёрском составе многосерийного фэнтези «Колесо времени» свежее пополнение — в экранизации знаменитого книжного цикла Роберта Джордана поучаствуют Софи Оконедо («Эон Флакс») и Раэ Александер («Игра престолов»). Также к касту добавились Кейт Флитвуд, Петер Францен и Клэр Перкинс.

Оконедо сыграет Суан Санчей — члена могущественного женского ордена Айз Седай из Голубой Айя. Некогда она получила титул Престол Амерлин, став самой молодой главой ордена за всю его историю. Александер досталась роль провидицы Элминдреды (Мин) Фаршав.

События первого сезона поведают о Морейн Дамодред (Розамунд Пайк) из Айз Седай, отправившейся в опасное путешествие с необычными спутниками. Морейн верит, что один из них — воплощение великого человека, которому пророчеством уготована особая судьба — спасти или погубить человечество.

В многосерийном проекте от Amazon также снимаются Мадлен Мэдден, Барни Харрис, Маркус Рутерфорд, Йоша Страдовски, Майкл Макэлхаттон, Дэрил Маккормак и другие. За сценарий отвечает шоураннер Рейф Джадкинс («Агенты Щ.И.Т.»). Производством занимаются Amazon Studios и Sony Pictures Television.

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