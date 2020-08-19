Боевые монашки обязательно вернутся — Netflix обеспечил второй сезон «Монахине-воину»

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Потоковый сервис Netflix официально гарантировал второй сезон «Монахине-воину». О продлении многосерийного фэнтезийного экшена по одноимённому комиксу Бена Данна во время онлайн-встречи с основным кастом сообщил шоурарнер проекта Саймон Берри («Континуум»).

Главная героиня боевого фэнтези — погибшая сирота Ава (Альба Баптиста), вернувшаяся к жизни благодаря вживлённому в неё священному артефакту. Девушка вступает в ряды древнего религиозного ордена, воюющего с проникающими в мир смертных демонами. Отныне могущественные силы враждующих ада и рая стремятся отыскать юную воительницу Аву и подчинить её себе.

В сериале также задействованы Тоя Тёрнер, Тристан Уллоа, Текла Рютен, Кристина Тонтери-Юнг, Лорена Андреа и Эмилио Сакрайя.