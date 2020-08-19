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Первоисточник: popculture.com Прямая ссылка на новость:
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Ещё одна звезда «Игры престолов» считает, что финал нужно переснять

Исполнитель роли бесцеремонно убитого в собственной уборной Тайвина Ланнистера Чарльз Дэнс никогда не держал зла на создателей «Игры престолов» и продолжал смотреть любимый сериал вплоть до финала. Каково же было его разочарование, когда всё закончилось так, как закончилось, — нам ли не знать.

В общем, актёр настроен серьёзно и даже подписал бы петицию о пересъёмках финального сезона (если бы кто-то рассказал ему, что она действительно существует):

Если бы была такая петиция, я бы её подписал. В смысле, я видел финал. Я продолжал смотреть сериал даже после того, как был убит в туалете, — это фантастическое шоу, и мне повезло быть его частью. Мне нравился сериал, мне было интересно, чем завершатся определённые сюжетные линии. Я знаю, что финал понравился очень многим людям. Но он также разочаровал очень многих людей, и боюсь, я отношусь к последним.

Думаю, Дэвид [Бениофф] и Дэн [Уайсс] высоко подняли планку по части написания телевизионных сценариев. Они невероятные. Но когда всё это закончилось заседанием комитета, я подумал: «Хм-м, нет». Я точно был не в восторге.

Тем временем та самая петиция уже набрала без малого 2 миллиона подписей, и это число продолжает расти.

Ранее своё недовольство тем, как всё обернулось, высказывали Эмилия Кларк, Лина Хиди, Конлет Хилл и Наталия Тена.

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