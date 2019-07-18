Николай Костер-Вальдау осудил фанатов, критикующих финал «Игры престолов»

Как известно, финалом «Игры престолов» остались разочарованы не только зрители, но и сами актёры — как минимум, большая их часть. Но нашлись и те, кого всё устраивает — вслед за Софи Тёрнер в поддержку шоураннеров открыто высказался и Николай Костер-Вальдау, у которого, по-видимому, нет никаких претензий к безвременной и совершенно бездарной кончине своего героя:

Несколько глупо полагать, что создатели сериала не вложили в него больше всех остальных и не провели последние 10 лет в размышлениях о том, как лучше закончить историю. Кроме того, насколько я знаю, они читают комментарии, даже когда вы сидите и просто пишите: «Чёртовы тупые сценаристы». Они, как и все в «Игре престолов», надрывали свои задницы, чтобы сделать лучший финал. Я бы хотел, чтобы Дэд и Дэвид [Бениофф и Уайсс] узнали, что люди действительно любят их сериал, и что внезапно они не стали самыми ненавистными людьми в мире. Потому что это именно то, что они сейчас чувствуют. Николай Костер-Вальдау, сердобольный

А парни-то всё правильно поняли, а значит 1,5 млн подписей к петиции о пересъёмке финального сезона были не напрасны.

Но, как выяснилось, комментарии читают не только виновники проваленного финала, но и актёры, многие из которых приняли близко к сердцу «злые» слова фанатов:

У нас есть чат в WhatsApp, и некоторые были действительно расстроены, если совершали ошибку и начинали читать всё это говно. Потому что, когда вы очень сильно злитесь из-за чего-то — а я уверен, что это так — вы начинаете писать друг другу: «Чёртовы засранцы. Это не то, что должно было случиться. Они разрушили весь созданный Джорджем [Мартином] мир». Для вас же это просто забава. Мы так усердно работали. Я не прошу жалеть нас. Я лишь пытаюсь донести, каково нам было пройти через всё это.

Сочувствуем и искренне не понимаем, какие претензии могут быть к зрителям.