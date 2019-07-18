Первые кадры и постер четвёртого сезона «Пространства»

Портал IGN выкатил первые промо-материалы — постер и кадры — к четвёртому сезону спасённого от закрытия потоковым сервисом Amazon «Пространства». В основу свежей главы лёг четвёртый том «Пожар Сиболы» (Cibola Burns) из литературного первоисточника — одноимённой книжной серии за авторством Дэниела Абрахама и Тая Френка.

В продолжении зрители узнают, что после создания Протомолекулой в нашей солнечной системе кольцевых врат человечество получило доступ к тысячам планет земного типа. И первой для исследования выбрана планета Илус. Существование по ту сторону врат множества пригодных для обитания планет приводит к настоящей гонке за земли. Однако пионеры-исследователи пока ничего не знают об открывшихся им новых мирах и не готовы к опасностям, которые их там поджидают

К слову, шоураннер сериала недавно рассказал, как им живётся на новом месте.

Мы больше не связаны нормами архаичного контента, языка и ограничениями хронометража, с чем обычно приходится мириться на базовых кабельных и эфирных каналах. Сериалы на Amazon Prime говорят сами за себя: это платформа, которая ценит сложные, многослойные истории, и мы счастливы оказаться здесь. Это идеальный дом для «Пространства». Нарен Шанкар, рулевой спасённого проекта

К сожалению, у четвёртого сезона пока нет даты выхода, но предполагается, что выйдет он в этом году.