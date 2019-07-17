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Сценарий пятого сезона «Рика и Морти» уже в работе

Создатели анимационного хита «Рик и Морти» приоткрыли завесу тайны над четвёртым сезоном, готовящимся к выходу в этом ноябре. В беседе с изданием Entertainment Weekly Дэн Хармон и Джастин Ройланд рассказали, как продвигается работа над долгожданным продолжением.

Как известно, в прошлом году канал Adult Swim дал добро на производство новых 70 эпизодов, и авторы сообщили, что в четвёртый сезон войдут 10 первых серий из этой партии, а также пообещали, что больше так долго ждать выхода нового сезона, как это случилось в перерыве между третьим и четвёртым, не придётся.

Завершая работу над четвёртым сезоном, мы параллельно пишем сценарий пятого, чтобы придерживаться определённого расписания. Не хочу никого обнадёживать, но в нашем контракте прописано, что в случае, если мы будем укладываться в график, есть возможность выпускать больше эпизодов за сезон.

 
Дэн Хармон, снова обещает

К слову, четвёртый сезон порадует не только новыми сумасшедшими приключениями деда и внука, но и пополнением в составе актёров озвучивания за счёт приглашённых звёзд — свои голоса отдельным персонажам подарили Пол Джаматти, Сэм Нил, Тайка Вайтити и Кэтлин Тёрнер.

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Рик и Морти
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