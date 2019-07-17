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«Мистер Робот» — превью четвёртого сезона

Кабельный канал USA Network выпустил превью четвёртого сезона «Мистера Робота». Технотриллер Сэма Эсмейла пока не получил точной даты возвращения, но ролик сообщает, что премьера заключительной главы состоится этой осенью.

История начинается с того, что трудившийся в службе кибербезопасности Эллиот Алдерсон (Рами Малек) вступает в ряды подпольной организации хакеров, возглавляемой таинственным Мистером Роботом (Кристиан Слэйтер). Идейные борцы с транснациональной корпорацией Evil Corp объявляют войну системе, инициируя серию хакерских атак. События последнего сезона разворачиваются на Рождество 2015 года.

В сериале также снимаются Портия Даблдэй, Карли Чаикин, Мартин Вальстрём, Майкл Кристофер, Б. Д. Вонг и другие. За производство отвечают Anonymous Content и Universal Cable Productions.

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