«Роковой патруль», «Болотная тварь», «Титаны» — постеры для Comic Con 2019

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Потоковый сервис DC Universe отправляется на Comic Con 2019 в Сан-Диего со своими многосерийными супергеройскими проектами, которые по такому случаю обзавелись эксклюзивными постерами. Специальный плакат получили продлённые на второй сезон «Титаны», пребывающий в лимбе «Роковой патруль», а также оперативно закрытая после выхода первой серии «Болотная тварь».

Постеры выпустят в печатном варианте ограниченным тиражом, и посетители мероприятия, фанатеющие по сериалам DC, при желании смогут приобрести полюбившийся плакат.