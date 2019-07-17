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«Роковой патруль», «Болотная тварь», «Титаны» — постеры для Comic Con 2019

Потоковый сервис DC Universe отправляется на Comic Con 2019 в Сан-Диего со своими многосерийными супергеройскими проектами, которые по такому случаю обзавелись эксклюзивными постерами. Специальный плакат получили продлённые на второй сезон «Титаны», пребывающий в лимбе «Роковой патруль», а также оперативно закрытая после выхода первой серии «Болотная тварь».

Постеры выпустят в печатном варианте ограниченным тиражом, и посетители мероприятия, фанатеющие по сериалам DC, при желании смогут приобрести полюбившийся плакат.

Постеры сериала «Роковой патруль» Постеры сериала «Болотная тварь» Постеры сериала «Титаны»
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Галерея Титаны Роковой патруль Болотная тварь
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