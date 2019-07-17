Netflix удалил скандальную сцену самоубийства из «13 причин почему»

Спустя два года после выхода драмы «13 причин почему» Netflix внезапно принял решение удалить крайне детальную и жестокую сцену самоубийства главной героини в исполнении Кэтрин Лэнгфорд длительностью три минуты из финала первого сезона.

Вот что говорится в официальном заявлении стриминг-гиганта:

Мы слышали от многих молодых людей, что «13 причин почему» помогли им начать говорить о сложных темах, таких как депрессия и суицид, и впервые обратиться за помощью. В преддверии выхода третьего сезона мы размышляли о продолжающихся спорах о сериале и, по совету медицинских экспертов, включая главного врача Американского фонда предотвращения самоубийств, совместно с продюсерами и создателем сериала приняли решение удалить сцену, в которой Ханна лишает себя жизни.

Надо сказать, что споры вокруг этой сцены ходили с самого начала — многие были обеспокоены тем, что восприимчивые юные зрители могут начать копировать её. Тогда же Netflix добавил предупреждение в начале сериала о том, что его содержимое может не подойти молодым зрителям, так как содержит сцены жестокости и суицида.

Однако всё стало серьёзней в начале 2019 года, когда Национальный детский госпиталь в Огайо опубликовал исследование, согласно которому сразу после выхода первого сезона сериала был отмечен 29%-ный всплеск самоубийств среди подростков 10–17 лет — наибольший показатель за пять проанализированных лет.

Шоураннер проекта Брайан Йорки говорит, что всё понимает: