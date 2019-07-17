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Первоисточник: www.hollywoodreporter.com Прямая ссылка на новость:
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Netflix удалил скандальную сцену самоубийства из «13 причин почему»

Спустя два года после выхода драмы «13 причин почему» Netflix внезапно принял решение удалить крайне детальную и жестокую сцену самоубийства главной героини в исполнении Кэтрин Лэнгфорд длительностью три минуты из финала первого сезона.

Вот что говорится в официальном заявлении стриминг-гиганта:

Мы слышали от многих молодых людей, что «13 причин почему» помогли им начать говорить о сложных темах, таких как депрессия и суицид, и впервые обратиться за помощью. В преддверии выхода третьего сезона мы размышляли о продолжающихся спорах о сериале и, по совету медицинских экспертов, включая главного врача Американского фонда предотвращения самоубийств, совместно с продюсерами и создателем сериала приняли решение удалить сцену, в которой Ханна лишает себя жизни.

Надо сказать, что споры вокруг этой сцены ходили с самого начала — многие были обеспокоены тем, что восприимчивые юные зрители могут начать копировать её. Тогда же Netflix добавил предупреждение в начале сериала о том, что его содержимое может не подойти молодым зрителям, так как содержит сцены жестокости и суицида.

Однако всё стало серьёзней в начале 2019 года, когда Национальный детский госпиталь в Огайо опубликовал исследование, согласно которому сразу после выхода первого сезона сериала был отмечен 29%-ный всплеск самоубийств среди подростков 10–17 лет — наибольший показатель за пять проанализированных лет.

Шоураннер проекта Брайан Йорки говорит, что всё понимает:

Нашей целью было превратить «13 причин почему» в сериал, который бы помог молодым людям почувствовать себя услышанными и пробудить эмпатию во всех, кто его смотрит. Мы хотели изобразить жестокую и уродливую реальность суицида в максимальных деталях, чтобы показать всю правду об ужасе этого акта и убедиться, что никто больше не захочет совершить его.

Однако узнав об обеспокоенности врачей, мы приняли совместное решение убрать сцену. Мы надеемся, что это изменение поможет сериалу сделать больше добра для большего числа людей, снизив какой-либо риск для особенно уязвимых молодых зрителей.

 
Брайан Йорки
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Темы
 
13 причин почему
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