Первые кадры из четвёртого сезона «Рика и Морти»

Не так давно всем хорошо известные дед и внук ответственно заявили, что возвращаются на телеэкраны в ноябре, но точной даты не назвали. А сегодня издание Entertainment Weekly опубликовало два первых эксклюзивных кадра из грядущего четвёртого сезона «Рика и Морти», демонстрирующих новые миры и новые знакомства.

Прошлой весной культовый анимационный сериал Дэна Хармона и Джастина Ройланда о безумных приключениях Рика Санчеза, его внучка Морти и остальной семейки, получил от канала Adult Swim карт-бланш в виде продления на 70 эпизодов, поэтому в ближайшие годы главным предметом интереса для зрителей станут разве что даты выхода следующих сезонов.