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«Игра престолов» поставила ещё один рекорд — по номинациям на «Эмми» 2019 года

Американская телевизионная академия приготовилась достойно проводить заслуженного ветерана — в списке объявленных сегодня номинантов на 71-ю ежегодную премию «Эмми» восьмому сезону «Игры престолов» отвели небывалое количество номинаций — 32 штуки, включая номинацию за гениальный сценарий от дуэта Дэвида Бениоффа и Д. Б. Уайсса. Это всё, что нужно знать о данной премии.

Также среди удостоившихся пристального внимания жюри значатся «Удивительная миссис Мейзел» (20 номинаций), «Чернобыль» (19 номинаций), а также комедия Билла Хейдера «Барри»(/tv/barry/) и байопик «Фосс/Вердон», отхватившие по 17 номинаций.

Кабельный канал HBO в этом году возглавляет наградную гонку, удостоившись 137 номинаций, на втором месте расположился его уже постоянный конкурент Netflix с 117 номинациями. Замыкает тройку порядком отстающий телеканал NBC (58 номинаций).

Торжественная церемония вручения статуэток состоится 22 сентября.

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Лучший актёр второго плана в мини-сериале или телефильме

Лучшая актриса второго плана в мини-сериале или телефильме

Лучшая режиссура в комедийном сериале

Лучшая режиссура в драматическом сериале

Лучшая режиссура в мини-сериале или телефильме

Лучшая сценарная работа в комедийном сериале

Лучшая сценарная работа в драматическом сериале

Лучшая сценарная работа в мини-сериале или телефильме

Лучший анимационный сериал

Полный список номинантов можно посмотреть здесь.

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