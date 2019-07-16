«Игра престолов» поставила ещё один рекорд — по номинациям на «Эмми» 2019 года

Американская телевизионная академия приготовилась достойно проводить заслуженного ветерана — в списке объявленных сегодня номинантов на 71-ю ежегодную премию «Эмми» восьмому сезону «Игры престолов» отвели небывалое количество номинаций — 32 штуки, включая номинацию за гениальный сценарий от дуэта Дэвида Бениоффа и Д. Б. Уайсса. Это всё, что нужно знать о данной премии.
Также среди удостоившихся пристального внимания жюри значатся «Удивительная миссис Мейзел» (20 номинаций), «Чернобыль» (19 номинаций), а также комедия Билла Хейдера «Барри»(/tv/barry/) и байопик «Фосс/Вердон», отхватившие по 17 номинаций.
Кабельный канал HBO в этом году возглавляет наградную гонку, удостоившись 137 номинаций, на втором месте расположился его уже постоянный конкурент Netflix с 117 номинациями. Замыкает тройку порядком отстающий телеканал NBC (58 номинаций).
Торжественная церемония вручения статуэток состоится 22 сентября.
Лучший драматический сериал
- «Лучше звоните Солу», AMC
- «Игра престолов», HBO
- «Телохранитель», Netflix
- «Наследники», HBO
- «Убивая Еву», BBC / Netflix
- «Озарк», Netflix
- «Притворство», FX
- «Это мы», NBC
Лучший комедийный сериал
- «Дрянь», Amazon
- «Хорошее место», NBC
- «Барри»(/tv/barry/), HBO
- «Матрёшка», Netflix
- «Шиттс Крик», Pop
- «Вице-президент», HBO
- «Удивительная миссис Мейзел», Amazon
Лучший мини-сериал
- «Чернобыль», HBO
- «Побег из Даннеморы», Showtime
- «Фосс/Вердон», FX
- «Острые предметы», HBO
- «Когда они нас видят», Netflix
Лучший актёр в драматическом сериале
- Стерлинг К. Браун, «Это мы»
- Джейсон Бейтман, «Озарк»
- Кит Харрингтон, «Игра престолов»
- Боб Оденкёрк, «Лучше звоните Солу»
- Билли Портер, «Притворство»
- Майло Вентимилья, «Это мы»
Лучшая актриса в драматическом сериале
- Эмилия Кларк, «Игра престолов»
- Сандра О, «Убивая Еву»
- Джоди Комер, «Убивая Еву»
- Виола Дэвис, «Как избежать наказания за убийство»
- Лора Линни, «Озарк»
- Мэнди Мур, «Это мы»
- Робин Райт, «Карточный домик»
Лучший актёр в комедийном сериале
- Энтони Андерсон, «Черноватый»
- Билл Хейдер, «Барри»
- Дон Чидл, «Чёрный понедельник»
- Майкл Дуглас, «Метод Комински»
- Юджин Леви, «Шиттс Крик»
- Тед Дэнсон, «Хорошее место»
Лучшая актриса в комедийном сериале
- Кристина Эпплгейт, «Мёртв для меня»
- Джулия Луис-Дрейфус, «Вице-президент»
- Наташа Лионн, «Матрёшка»
- Рэйчел Броснахэн, «Удивительная миссис Мейзел»
- Кэтрин О’Хара, «Шиттс Крик»
- Фиби Уоллер-Бридж, «Дрянь»
Лучший актёр в мини-сериале или телефильме
- Махершала Али, «Настоящий детектив»
- Бенисио Дель Торо, «Побег из Даннеморы»
- Хью Грант, «Очень английский скандал»
- Джарред Хррис, «Чернобыль»
- Джаррель Джером, «Когда они нас видят»
- Сэм Рокуэлл, «Фосс/Вердон»
Лучшая актриса в мини-сериале или телефильме
- Эми Адамс, «Острые предметы»
- Патрисия Аркетт, «Побег из Даннеморы»
- Онжаню Эллис, «Когда они нас видят»
- Джои Кинг, «Акт»
- Ниси Нэш, «Когда они нас видят»
Лучший актёр второго плана в драматическом сериале
- Николай Костер-Вальдау, «Игра престолов»
- Питер Динклэйдж, «Игра престолов»
- Альфи Аллен, «Игра престолов»
- Джонатан Бэнкс, «Лучше звоните Солу»
- Джанкарло Эспозито, «Лучше звоните Солу»
- Майкл Келли, «Карточный домик»
- Крис Салливан, «Это мы»
Лучшая актриса второго плана в драматическом сериале
- Гвендолин Кристи, «Игра престолов»
- Джулия Гарнер, «Озарк»
- Фиона Шоу, «Убивая Еву»
- Софи Тёрнер, «Игра престолов»
- Лина Хиди, «Игра престолов»
- Мэйси Уильямс, «Игра престолов»
Лучший актёр второго плана в комедийном сериале или шоу
- Энтони Кэрриган, «Барри»
- Стивен Рут, «Барри»
- Алан Аркин, «Метод Комински»
- Тони Шэлуб, «Удивительная миссис Мейзел»
- Тони Хейл, «Вице-президент»
- Генри Уинклер, «Барри»
Лучшая актриса второго плана в комедийном сериале или шоу
- Сара Голдберг, «Барри»
- Кейт Маккиннон, «Субботним вечером в прямом эфире»
- Сиан Клиффорд, «Дрянь»
- Алекс Борштейн, «Удивительная миссис Мейзел»
- Оливия Колман, «Дрянь»
- Бетти Гилпин, «Блеск»
- Марин Хинкл, «Удивительная миссис Мейзел»
- Анна Кламски, «Вице-президент»
Лучший телефильм
- «Чёрное зеркало», Netflix (эпизод Bandersnatch)
- «Брекзит», HBO
- «Дедвуд», HBO
- «Король Лир», Amazon
- «Мой ужин с Эрве», HBO
Лучший актёр второго плана в мини-сериале или телефильме
- Стеллан Скарсгард, «Чернобыль»
- Пол Дано, «Побег из Даннеморы»
- Бен Уишоу, «Очень английский скандал»
- Асанте Блэк, «Когда они нас видят»
- Джон Легуизамо, «Когда они нас видят»
- Майкл К. Уильямс, «Когда они нас видят»
Лучшая актриса второго плана в мини-сериале или телефильме
- Патрисия Аркетт, «Акт»
- Эмили Уотсон, «Чернобыль»
- Маргарет Куэлли, «Фосс/Вердон»
- Патриша Кларксон, «Острые предметы»
- Марша Стефани Блэйк, «Когда они нас видят»
- Вера Фармига, «Когда они нас видят»
Лучшая режиссура в комедийном сериале
- Алек Берг, «Барри»
- Марк Сендроуски, «Теория большого взрыва»
- Билл Хейдер, «Барри»
- Гарри Брэдбир, «Дрянь»
- Эми Шерман-Палладино, «Удивительная миссис Мейзел»
- Дэниел Палладино, «Удивительная миссис Мейзел»
Лучшая режиссура в драматическом сериале
- Дэвид Бениофф и Д. Б. Уайсс, «Игра престолов» (The Iron Throne)
- Дэвид Наттер, «Игра престолов» (The Last Of The Starks)
- Мигель Сапочник, «Игра престолов» (The Long Night)
- Даина Рейд, «Рассказ служанки» (Holly)
- Джейсон Бейтман, «Озарк» (Reparations)
- Лиза Брюльманн, «Убивая Еву» (Desperate Times)
- Адам Маккей, «Наследники» (Celebration)
Лучшая режиссура в мини-сериале или телефильме
- Йохан Ренк, «Чернобыль»
- Бен Стиллер, «Побег из Даннеморы»
- Джессика Ю, «Фосс/Вердон»
- Томас Кэйл, «Фосс/Вердон»
- Стивен Фрирс, «Очень английский скандал»
- Ава Дюверней, «Когда они нас видят»
Лучшая сценарная работа в комедийном сериале
- Фиби Уоллер-Бридж, «Дрянь»
- Джош Сигал и Дилан Морган, «Хорошее место»
- Алек Берг и Билл Хейдер, «Барри»
- Майя Эрскин и Анна Конкл, «Пен15»
- Эми Полер, Лесли Хэдланд и Наташа Лионн, «Матрёшка»
- Эллисон Сильверман, «Матрёшка»
- Дэвид Мэндел, «Вице-президент»
Лучшая сценарная работа в драматическом сериале
- Дэвид Бениофф и Д. Б. Уайсс, «Игра престолов»
- Питер Гулд и Томас Шнауз, «Лучше звоните Солу»
- Джед Миркурио, «Телохранитель»
- Брюс Миллер и Кира Снайдер, «Рассказ служанки»
- Эмеральд Феннелл, «Убивая Еву»
- Джесси Армстронг, «Наследники»
Лучшая сценарная работа в мини-сериале или телефильме
- Крэйг Мазин, «Чернобыль»
- Бретт Джонсон, Майкл Толкин и Джерри Стал, «Побег из Даннеморы» (Эпизод 6)
- Бретт Джонсон и Майкл Толкин, «Побег из Даннеморы» (Эпизод 7)
- Стивен Левинсон и Джоэл Филдс, «Фосс/Вердон»
- Рассел Т. Дэвис, «Очень английский скандал»
- Ава Дюверней и Майкл Старрбёри, «Когда они нас видят»
Лучший анимационный сериал
- «Большой рот», Netflix
- «Конь БоДжек», Netflix
- «Закусочная Боба», Fox
- «Симпсоны», Fox
- «Пойдём со мной» («Время приключений»), Cartoon Network
Полный список номинантов можно посмотреть здесь.