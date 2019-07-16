«Игра престолов» поставила ещё один рекорд — по номинациям на «Эмми» 2019 года

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Американская телевизионная академия приготовилась достойно проводить заслуженного ветерана — в списке объявленных сегодня номинантов на 71-ю ежегодную премию «Эмми» восьмому сезону «Игры престолов» отвели небывалое количество номинаций — 32 штуки, включая номинацию за гениальный сценарий от дуэта Дэвида Бениоффа и Д. Б. Уайсса. Это всё, что нужно знать о данной премии.

Также среди удостоившихся пристального внимания жюри значатся «Удивительная миссис Мейзел» (20 номинаций), «Чернобыль» (19 номинаций), а также комедия Билла Хейдера «Барри»(/tv/barry/) и байопик «Фосс/Вердон», отхватившие по 17 номинаций.

Кабельный канал HBO в этом году возглавляет наградную гонку, удостоившись 137 номинаций, на втором месте расположился его уже постоянный конкурент Netflix с 117 номинациями. Замыкает тройку порядком отстающий телеканал NBC (58 номинаций).

Торжественная церемония вручения статуэток состоится 22 сентября.

Лучший драматический сериал

Лучший комедийный сериал

Лучший мини-сериал

Лучший актёр в драматическом сериале

Лучшая актриса в драматическом сериале

Лучший актёр в комедийном сериале

Лучшая актриса в комедийном сериале

Лучший актёр в мини-сериале или телефильме

Лучшая актриса в мини-сериале или телефильме

Лучший актёр второго плана в драматическом сериале

Лучшая актриса второго плана в драматическом сериале

Лучший актёр второго плана в комедийном сериале или шоу

Лучшая актриса второго плана в комедийном сериале или шоу

Лучший телефильм

Лучший актёр второго плана в мини-сериале или телефильме

Лучшая актриса второго плана в мини-сериале или телефильме

Лучшая режиссура в комедийном сериале

Лучшая режиссура в драматическом сериале

Лучшая режиссура в мини-сериале или телефильме

Лучшая сценарная работа в комедийном сериале

Фиби Уоллер-Бридж, «Дрянь»

Джош Сигал и Дилан Морган, «Хорошее место»

Алек Берг и Билл Хейдер, «Барри»

Майя Эрскин и Анна Конкл, «Пен15»

Эми Полер, Лесли Хэдланд и Наташа Лионн, «Матрёшка»

Эллисон Сильверман, «Матрёшка»

Дэвид Мэндел, «Вице-президент»

Лучшая сценарная работа в драматическом сериале

Лучшая сценарная работа в мини-сериале или телефильме

Лучший анимационный сериал

Полный список номинантов можно посмотреть здесь.