Джек Ричер отправляется на Amazon без Тома Круза

О том, что славные деньки «Джека Ричера» на больших экранах подошли к концу, стало известно ещё в прошлом году, а понятно — задолго до этого. Автор серии романов-бестселлеров Ли Чайлд тогда чистосердечно признался, что всему виной миниатюрные габариты исполнителя главной роли Тома Круза, которые ну никак не соответствуют его литературному прототипу.

В итоге было решено продать права одному из стриминговых сервисов, дабы полностью перезапустить франчайз, — и сделать это удалось. Теперь будущий сериал в надёжных руках Amazon и ещё более надёжных руках шоураннера Ника Санторы («Обмани меня», «Побег», «Скорпион»), который также значится сценаристом и исполнительным продюсером проекта вместе с режиссёром первого фильма Кристофером Маккуорри.

В центре сюжета, само собой, окажется бывший майор армейской военной полиции, который скитается по Штатам, перебиваясь случайными заработками и расследуя опасные дела. Чайлд преисполнен решимости угодить зрителям идеальным кастингом и даже собирается просить у них помощи с выбором правильного актёра. Каким образом это будет реализовано, не уточняется — ждём всенародного голосования.