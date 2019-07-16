Геральт и Плотва — новые промо-фото сериала «Ведьмак»

Стриминговый сервис Netflix опубликовал новые атмосферные промо-кадры грядущего сериала «Ведьмак», где наконец-то запечатлена верная спутница главного героя Плотва.

Восьмисерийная экранизация знаменитой фэнтези-саги Анджея Сапковского, которая пока остаётся без точной даты выхода, рассказывает об одиноком охотнике на монстров Геральте из Ривии (Генри Кавилл), ищущем своё место в мире, где люди зачастую страшнее и опаснее чудовищ. Но однажды судьба сводит его с могущественной чародейкой Йеннифер (Аня Чалотра) и юной принцессой Цири (Фрейя Аллан), и отныне все трое пытаются выжить в хаосе, охватившем континент.

Сериал под присмотром шоураннера Лорен Шмидт Хиссрич («Сорвиголова») выйдет к концу года.

И в другом ракурсе: