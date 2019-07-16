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«Становясь богом в Центральной Флориде» — трейлер и постер драмеди с Кирстен Данст и Александром Скарсгардом

Кабельный канал Showtime выпустил полноценный трейлер и постер комедийной драмы «Становясь богом в Центральной Флориде». Девятисерийный сериал стартует в эфире 25 августа.

История из 90-х расскажет о неутомимом стремлении одной женщины осуществить Американскую мечту. Оказавшись на грани нищеты, недавно овдовевшая работница аквапарка Кристал Джилл (Кирстен Данст) обманом и жульничеством пытается добраться до вершины финансовой пирамиды, некогда разрушившей её жизнь.

Срежиссировал проект Чарли Макдауэлл («Кремниевая долина») по сценарию Роберта Фанка и Мэтта Латски. Все трое вместе с Данст, Йоргосом Лантимосом («Фаворитка») и шоураннером проекта Эстой Спэлдинг выступают исполнительными продюсерами. За производство в ответе TriStar Television и Smokehouse Pictures.

Постер:

Постеры сериала «Становясь богом в Центральной Флориде»
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Видео Становясь богом в Центральной Флориде
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