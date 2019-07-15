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Первоисточник: www.syfy.com Прямая ссылка на новость:
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Десятый сезон «Робоцыпа» стартует в октябре

Соавтор «Робоцыпа» Сет Грин в свежем интервью SyFy Wire рассказал, когда стоит ожидать возвращения знаменитого пародийного мультсериала на экраны. Точной даты он не назвал, но сообщил, что десятый сезон стартует на Adult Swim в октябре.

Сборник коротких сатирических скетчей о современной поп-культуре с участием персонажей кино, мультфильмов, сериалов, комиксов и знаменитостей из различных сфер масскульта и политики давно утвердился в статусе культового и знаменит тем, что не придерживается хоть сколько-нибудь фиксированного графика выхода.

По словам Грина, 20-серийный десятый сезон будет выходить двумя блоками. Первая 10-серийная половина стартует в октябре, вторая — в следующем году, к концу которого зрители увидят юбилейный двухсотый эпизод мультсериала.

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Робоцып
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