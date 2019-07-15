«Бэтвумен» — свежий супергероический постер

Ни парика, ни костюма. Несомненно, она справится и без них. Телеканал The CW опубликовал новый постер супергеройского боевика «Бэтвумен» со слоганом, от которого особо ярые сторонники прогресса могут ненароком прослезиться.

Криминальная экшен-драма Кэролайн Дрис («Дневники вампира») и не знающего меры Грега Берланти поведает о крутой лесбиянке Кейт Кейн (Руби Роуз), в образе Бэтвумен воюющей со злом и несправедливостью в родном Готэме. Главной героине с букетом психологических травм и личных демонов предстоит принять свой супергеройский статус и стать символом надежды и перемен для погрязшего в беззаконии мегаполиса.

Первая серия прорывного сериала выйдет в эфир 6 октября.