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Оливер Джексон-Коэн вернётся во втором сезоне «Призраков дома на холме»

Ещё один участник оригинального актёрского состава многосерийной хоррор-антологии «Призраки дома на холме» вернётся в проект — новую роль во втором сезоне под названием «Призраки поместья Блай» получил Оливер Джексон-Коэн.

Второй сезон на основе готического романа 1898 года «Поворот винта» (The Turn of the Screw) Генри Джеймса повествует о гувернантке Дэни (Виктория Педретти) и двух её малолетних подопечных, проживающих в фамильном поместье детишек, чьи родители недавно скончались. Молодая женщина начинает небезосновательно подозревать, что в особняке живут обитатели потустороннего мира.

Джексон-Коэн сыграет Питера — обаятельного постояльца поместья Блай, крайне осложняющего жизнь всем его обитателям.

За сценарий и режиссуру проекта по-прежнему отвечает Майк Флэнеган («Сомния», «Окулус»); он же выступает исполнительным продюсером на пару с Тревором Мэйси («Уиджи. Проклятие доски дьявола»). Сериал вернётся на экраны в следующем году.

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Призраки дома на холме
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