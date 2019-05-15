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«Рик и Морти» вернутся на экраны в ноябре Джордж Р. Р. Мартин опроверг слухи о том, что дописал «Песнь Льда и Пламени» Новости игр — лучшее за неделю «Орвилл» получил от канала Fox продление на третий сезон «Мстители: Финал» обошли «Титаник», заработав $ 2,2 млрд
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Первоисточник: twitter.com Прямая ссылка на новость:
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«Рик и Морти» вернутся на экраны в ноябре

Анимационный хит «Рик и Морти» спешит порадовать фанатов — официальный твиттер-аккаунт проекта разместил видеообъявление даты выхода четвёртого сезона. Культовый мультсериал вернётся к зрителям в ноябре. День премьеры станет известен чуть позже.

Год назад канал Adult Swim сделал благое дело, заказав производство сразу 70 новых эпизодов, которые впоследствии разделят на несколько сезонов. Сколько серий войдёт в четвёртый сезон, пока не объявляют.

Над историей сумасшедших приключений гениального учёного-социопата Рика Санчеза и его внучка Морти продолжают работать создатели мультсериала Дэн Хармон и Джастин Ройланд.

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Рик и Морти
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