«Рик и Морти» вернутся на экраны в ноябре

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Анимационный хит «Рик и Морти» спешит порадовать фанатов — официальный твиттер-аккаунт проекта разместил видеообъявление даты выхода четвёртого сезона. Культовый мультсериал вернётся к зрителям в ноябре. День премьеры станет известен чуть позже.

Год назад канал Adult Swim сделал благое дело, заказав производство сразу 70 новых эпизодов, которые впоследствии разделят на несколько сезонов. Сколько серий войдёт в четвёртый сезон, пока не объявляют.

Над историей сумасшедших приключений гениального учёного-социопата Рика Санчеза и его внучка Морти продолжают работать создатели мультсериала Дэн Хармон и Джастин Ройланд.