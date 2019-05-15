«Рик и Морти» вернутся на экраны в ноябре

Анимационный хит «Рик и Морти» спешит порадовать фанатов — официальный твиттер-аккаунт проекта разместил видеообъявление даты выхода четвёртого сезона. Культовый мультсериал вернётся к зрителям в ноябре. День премьеры станет известен чуть позже.
We heard some of you were interested in this information. #WarnerMediaUpfront @rickandmorty pic.twitter.com/UkUINBmw9a— [adult swim] (@adultswim) 15 мая 2019 г.
Год назад канал Adult Swim сделал благое дело, заказав производство сразу 70 новых эпизодов, которые впоследствии разделят на несколько сезонов. Сколько серий войдёт в четвёртый сезон, пока не объявляют.
Над историей сумасшедших приключений гениального учёного-социопата Рика Санчеза и его внучка Морти продолжают работать создатели мультсериала Дэн Хармон и Джастин Ройланд.