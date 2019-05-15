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Первоисточник: www.hollywoodreporter.com Прямая ссылка на новость:
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«Чёрное зеркало» — трейлер пятого сезона с датой выхода

Потоковый сервис Netflix выкатил трейлер пятого сезона «Чёрного зеркала» и заодно объявил дату выхода продолжения — многосерийная антология-антиутопия вернётся на телеэкраны 5 июня.

В пятом сезоне технотриллера о сложных и неоднозначных взаимоотношениях человечества и высоких технологий всего три эпизода. Хронометраж и названия серий пока неизвестны.

В свежей телеглаве снимаются Энтони Маки («Мстители: Финал»), Майли Сайрус, Яхья Абдул-Матин II, Тофер Грейс, Демсон Идрис, Эндрю Скотт («Шерлок»), Николь Бехари, Пом Клементьефф («Стражи галактики»), Ангури Райс, Мэдисон Дэвенпорт и Луди Лин.

Основным сценаристом сборника теленовелл остаётся создатель проекта Чарли Брукер. Он же выступает исполнительным продюсером сериала наряду с шоураннером Аннабель Джонс.

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