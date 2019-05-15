Свежий слух: приквел «Игры престолов» получил рабочее название

Благополучный спин-офф «Игры престолов» — первый из пяти заявленных ранее проектов, которому удалось получить добро на съёмки пилота, — обзавёлся рабочим названием. Ранее ходили слухи, что приквел получил заголовок «Долгая ночь», но официально эта версия не подтвердилась. Нынче же издание New York Post со ссылкой на The Sun сообщает, будто проект получил предварительное название «Кровавая луна» (Bloodmoon). Съёмки пилотного эпизода стартовали две недели назад в Белфасте.

Действие сериала развернётся за тысячи лет до основных событий саги, на закате легендарной Эры Героев, когда мир людей постепенно погружался в ледяную тьму. Предыстория прольёт свет на трагедию «рождения» белых ходоков, события из жизни первых Старков и важнейшие тайны ушедшей великой эпохи.

В сериале снимаются Наоми Уоттс, Джош Уайтхаус, Миранда Ричардсон, Тоби Регбо, Джон Симм, Маркиз Родригес, Ричард Маккейб, Джон Хеффернан, Дикси Эгерикс, Наоми Аки, Денис Гоф, Джейми Кэмпбелл Бауэр, Шейла Атим, Иванно Джеремайя, Джорджи Хенли и Алекс Шарп.

Первую серию режиссирует С. Дж. Кларксон («Банши», «Джессика Джонс»). Сценарий пилота написал Джордж Мартин в соавторстве с киносценаристом и шоураннером проекта Джейн Голдман («Звёздная пыль», «Kingsman: Секретная служба»). Оба числятся в команде исполнительных продюсеров наравне с Кларксон, Винсом Джерардисом и Дэниелом Зелманом. Производством заведует The Paint Hall.