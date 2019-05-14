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«Эйфория» — трейлер и постер подростковой драмы от HBO

Кабельный канал HBO опубликовал полноценный трейлер, а заодно и постер подростковой драмы «Эйфория». Премьера запланирована на 16 июня.

В центре внимания — сложная и хаотичная жизнь современных школьников из старших классов. Будни подростков скучными не назовёшь: психологические травмы, жестокость, наркотики, секс, дружба, соцсети и любовь.

Главную роль играет певица и актриса Зендая («Человек-паук: Возвращение домой»). В сериале также снимаются Сторм Рейд, Брайан Брэдли, Мод Апатоу, Ангус Клауд, Эрик Дэйн, Алекса Деми, Джейкоб Элорди и другие.

Создателем проекта выступает Сэм Левинсон («Нация убийц»). За производство отвечает A24 Television.

Постер:

Постеры сериала «Эйфория»
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Видео Эйфория
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