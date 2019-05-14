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Первоисточники: collider.comscreenrant.comcomicbook.com Прямая ссылка на новость:
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Джордж Р. Р. Мартин опроверг слухи о том, что дописал «Песнь Льда и Пламени»

После публичного изнасилования «Песни Льда и Пламени» под вывеской 8-го сезона «Игры престолов» зрители стали пуще прежнего уповать на доброе здравие и повышение работоспособности автора литературного первоисточника в надежде, что Дж. Р. Р. Мартин в скором времени закончит годами ожидаемые «Ветра зимы» (The Winds of Winter) и усядется писать завершающую главу серии «Грёзы о весне» (A Dream of Spring). Это позволит припасть к канону и забыть весь ужас, творящийся на экранах в последних эпизодах сериала.

Пролить бальзам на кровоточащие глаза и сердца страждущих попытался Иэн Макэлхинни. Исполнитель роли давно выбывшего из сериала сира Барристана Селми побывал на апрельском фестивале Epic-Con в Санкт-Петербурге, где в беседе с ведущими и публикой заявил, что книги уже дописаны.

Мне сказали, что Джордж [Мартин] уже написал 6-ю и 7-ю книги, но договорился с Дэвидом [Бениоффом] и Дэном [Уайссом] — шоураннерами сериала, что не будет публиковать две последние книги до окончания сериала. Если всё пойдёт хорошо, то через месяц-два 6-я и 7-я книги увидят свет. И мне, к примеру, очень любопытно узнать, что произойдёт с Барристаном в этих книгах. Я беседовал с Джорджем, когда мы снимали 1-й сезон, и он сказал, что у Барристана очень интересная история. К сожалению, мне не пришлось воплотить её на экране, поэтому подождём и посмотрим.

 
Иэн Макэлхинни, который мог спасти нас всех

Но все надежды поклонников разбились об опровержение, опубликованное Мартином в его авторском блоге.

Нет, «Ветра зимы» и «Грёзы о весне» не закончены. «Грёзы» ещё даже не начаты. Я не собираюсь приступать к 7-й книге, пока не допишу 6-ю. Абсурдно, что мне вообще приходится об этом заявлять. Поражаюсь, что кто-либо мог даже на мгновение поверить в эту историю. В этом же нет никакого смысла. Зачем бы мне сидеть годами на готовых романах? Как мои издатели — не только в США, но и по миру — согласились бы на такое? Они, как и я, зарабатывают миллионы долларов, когда выходит новая книга «Песни Льда и Пламени». Отсрочка бессмысленна. Зачем это HBO? Книги подогревают интерес к сериалу, а сериал к книгам. В общем... нет, книги не готовы. Ни HBO, ни Дэвид [Бениофф] с Дэном [Уайссом] не просили меня их придержать. Никто ни с кем о таком не договаривался. Уверяю вас, канал и шоураннеры были бы в одинаковом восторге, если бы «Ветра зимы» вышли четыре-пять лет назад… и НИКТО не был бы в большем восторге, чем я сам.

 
Джордж Мартин, правдоруб и кайфолом

В общем, расходимся. Книг не будет, а если когда-либо и будут, то нескоро.

42 Обсудить
Темы
 
Игра престолов
 
Жучка-Призрак
Лучший комментарий
+63

Поражаюсь, что кто-либо мог даже на мгновение поверить в эту историю.

Согласен. За восемь лет дописать две книги! Немыслимо. Невероятно. Абсурдно.
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