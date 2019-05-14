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Первоисточник: screenrant.com Прямая ссылка на новость:
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У 5-го эпизода 8-го сезона «Игры престолов» самый низкий рейтинг на Rotten Tomatoes за всю историю сериала

То, что творит с исходным материалом 8-й сезон «Игры престолов», можно легко описать парой-тройкой нецензурных выражений, а можно сослаться на то, что аудитория не поняла грандиозного замысла. Но когда к негодованию обычных зрителей присоединяются участники актёрского состава и профильная пресса, это вряд ли говорит в пользу последнего варианта.

Сложно угадать наверняка, чем на самом деле вызвана поражающая воображение деградация сценарной работы, как невозможно спрогнозировать, чем она в конце концов обернётся для возглавлявших все эти годы проект Дэвида Бениоффа и Д. Б. Уайсса. На сегодняшний день самым благим пожеланием шоураннерам от фанатов является пожизненная безработица. Профессиональные рецензенты вторят публике в свежих отзывах на вчерашнюю серию «Колокола» (The Bells), окончательно разломавшую сразу несколько персонажных арок, а заодно и сюжет.

Популярный онлайн-агрегатор рецензий Rotten Tomatoes фиксирует самый низкий рейтинговый показатель именно у 5-й серии 8-го сезона — от критиков у серии лишь 54% одобрения. В этом «Колокола» умудрились переплюнуть предыдущий эпизод «Последние Старки», у которого рейтинг немногим выше — 57%. Общая картина выглядит ещё более плачевно, если учесть, что за все восемь сезонов, помимо вышеуказанных серий и 6-й серии 5-го сезона, ни один эпизод не опускал планку ниже 75%, а львиная доля оценок колеблется в районе 80%–100%.

Рейтинг 8-го сезона пока что составляет 74%. До сего момента обладателем самого низкого рейтинга был первый сезон с 91%. Цифры красноречивее всяких слов.

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Игра престолов
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