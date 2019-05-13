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«Игра престолов» — трейлер 6-го эпизода 8-го сезона

Всем сохранившим остатки мозговой активности после просмотра 5-й серии 8-го сезона кабельный канал HBO предлагает насладиться трейлером заключительного эпизода «Игры престолов» — бывшего кандидата на звание эпичного триумфатора мировых телевизионных просторов.

Отзвонили колокола по сюжету и персонажам, безвозвратно погибшим под мясницким тесаком шоураннеров. Осталось последнее испытание — 6-й эпизод, некогда обещавший подарить зрителям сладко-горький финал. Сейчас подобное заявление звучит как жестокая шутка, особенно учитывая, что финальный эпизод сериала Дэвид Бениофф и Д. Б. Уайсс снимали лично по собственному сценарию.

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