«Что/Если» — трейлер психологического триллера с Рене Зеллвегер

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Стриминговый сервис Netflix выпустил полноценный трейлер антологии в жанре неонуар «Что/Если» с Рене Зеллвегер. Первый сезон из 10-ти серий выйдет 24 мая.

Психологический триллер повествует о последствиях скверных решений, принятых добропорядочными людьми. Зеллвегер играет наделённую властью женщину по имени Анна, делающую чрезвычайно прибыльное, однако сомнительное предложение отчаянно нуждающимся в деньгах молодожёнам из Сан-Франциско.

В сериале снимаются Джейн Леви, Блэйк Дженнер, Даниэлла Пинеда, Саманта Уэр, Хуан Кастано, Кит Пауэрс, Джон Кларенс Стюарт, Дэйв Эннэйбл и другие.

Майк Келли («Месть») выступает создателем, шоураннером и сценаристом проекта; он также является исполнительным продюсером наравне с Робертом Земекисом, Мелиссой Лой и другими.