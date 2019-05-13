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«Что/Если» — трейлер психологического триллера с Рене Зеллвегер

Стриминговый сервис Netflix выпустил полноценный трейлер антологии в жанре неонуар «Что/Если» с Рене Зеллвегер. Первый сезон из 10-ти серий выйдет 24 мая.

Психологический триллер повествует о последствиях скверных решений, принятых добропорядочными людьми. Зеллвегер играет наделённую властью женщину по имени Анна, делающую чрезвычайно прибыльное, однако сомнительное предложение отчаянно нуждающимся в деньгах молодожёнам из Сан-Франциско.

В сериале снимаются Джейн Леви, Блэйк Дженнер, Даниэлла Пинеда, Саманта Уэр, Хуан Кастано, Кит Пауэрс, Джон Кларенс Стюарт, Дэйв Эннэйбл и другие.

Майк Келли («Месть») выступает создателем, шоураннером и сценаристом проекта; он также является исполнительным продюсером наравне с Робертом Земекисом, Мелиссой Лой и другими.

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«Что/Если» — трейлер психологического триллера с Рене Зеллвегер

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