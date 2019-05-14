 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
Метагалактический мегакинопортал
TBS попрощался с «Энджи Трайбекой» E3 2019 — перечень и расписание конференций «Реальные упыри» получили второй сезон от канала FX «Мстители: Финал» собрали 2,4 млрд рублей — больше только у «Движения вверх» и «Аватара» Новости игр — лучшее за неделю
СЕРИАЛЫ
 
Первоисточник: collider.com Прямая ссылка на новость:
$Спасибо автору
 

Трейлер документального фильма о съёмках «Игры престолов»

Спустя неделю после выхода последнего эпизода «Игры престолов» HBO порадует зрителей двухчасовым документальным фильмом Game of Thrones: The Last Watch о том, как всё вот это снималось. И есть серьёзное подозрение, что он будет лучше самого финала — настоящие эмоции, живые герои и много закулисья.

Создатели обещают забавную и трогательную историю о том, каково это — создать целый мир, а потом попрощаться с ним. А также расскажут обо всех трудностях, с которыми пришлось столкнуться актёрскому составу и съёмочной группе, включая экстремальные погодные условия, поджимающие сроки и не в меру возбуждённый фандом, голодный до спойлеров.

+ Обсудить
Темы
 
Видео Игра престолов
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Похожие материалы

 
Оператор «Игры престолов» объяснил, почему вы ничего не увидели в новой серии
 
Джессика Честейн против «Игры престолов»: изнасилование — не способ сделать персонажа сильнее
 
«Игра престолов» — трейлер пятого эпизода восьмого сезона

Тоже интересно

 
Кино «Тор: Рагнарёк» — международный трейлер
 
Кино «Суворовъ» — трейлер отечественного мультфильма от студий «Союзмультфильм» и «КиноАтис»
 
Кино «Веном 2» сохранит свой мягкий рейтинг, несмотря на Карнажа
 
КиноИгры Работа над перезапуском серии «Обитель зла» уже началась
 
Кино Лазер-шоу «Три дебила». Выпуск 190: Девичник в Сомали
 
КиноАниме Готовится экранизация популярного франчайза Gundam
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Новые комментарии

ВКонтакте.Кино YouTube Инстаграм ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Новости от GameMag
PS4-эксклюзив Dreams получил первую оценку - проект очень хвалятNetflix приедет на E3 2019 не только с новостями об игре по мотивам сериала "Очень странные дела"Сильный как шутер, но слабый во всем остальном проект - западная пресса оценила Rage 2Финансовый отчет Take-Two - невероятные продажи GTA V, успех Red Dead Redemption 2 и большие надежды на Borderlands 3Разработчики Wolfenstein высказались о желании поработать над новыми частями Enemy Territory и Quake

Популярные трейлеры

Все Кино Сериалы Игры Аниме
Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2019 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru