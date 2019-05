Трейлер документального фильма о съёмках «Игры престолов»

Спустя неделю после выхода последнего эпизода «Игры престолов» HBO порадует зрителей двухчасовым документальным фильмом Game of Thrones: The Last Watch о том, как всё вот это снималось. И есть серьёзное подозрение, что он будет лучше самого финала — настоящие эмоции, живые герои и много закулисья.

Создатели обещают забавную и трогательную историю о том, каково это — создать целый мир, а потом попрощаться с ним. А также расскажут обо всех трудностях, с которыми пришлось столкнуться актёрскому составу и съёмочной группе, включая экстремальные погодные условия, поджимающие сроки и не в меру возбуждённый фандом, голодный до спойлеров.